Governo estuda aumentar o imposto sobre os cigarros

O governo considera aumentar o imposto sobre os cigarros, alinhando com o aumento do imposto sobre o consumo, em outubro de 2019. Tem como estratégia o preenchimento de uma parte da receita fiscal, pela não incidência do aumento em alguns itens.

No entanto, os fumantes e produtores de cigarros devem se opor e o ajuste provavelmente será difícil, analisou a imprensa japonesa.

O último aumento do imposto sobre os cigarros foi em 2010. Nessa ocasião, o aumento foi de 70 ienes por maço. A receita tributária no ano seguinte, em 2011, foi de 350 bilhões de ienes a mais do que o ano de 2009.

Ao introduzir o aumento de imposto para 10%, o governo pretende manter os 8% sobre os alimentos e bebidas. Nesse caso, a receita fiscal deverá abrir um buraco de cerca de 1 trilhão de ienes.

O governo estuda, junto com os partidos do poder, a aprovação do aumento do imposto sobre os cigarros, incluindo os “aquecidos” e “eletrônicos”. Ela ocorreria dentro da revisão da lei tributária, a ser aprovada até o final deste ano.

O Ministério das Finanças pretende negociar com os partidos para a aprovação dela.

Fontes: Asahi e JNN Foto: JNN