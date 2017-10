Em meio à falta de mão de obra, empresas oferecem serviços de cuidados infantis para atrair donas de casa

Operadoras de lojas de conveniência e restaurantes estão preparando instalações de cuidados infantis em um empenho para recrutar mais donas de casa e compensar a falta de mão de obra.

A Seven-Eleven Japan Co. abriu recentemente duas creches para filhos de funcionários, uma no distrito de Ota (Tóquio) e outra na província de Hiroshima. Ambas as áreas têm longas filas de espera para creches.

A creche em Tóquio foi instalada no segundo andar de uma loja de conveniência da Seven-Eleven.

“Encontrei uma creche para minha filha e um local de trabalho em um único lugar. É conveniente,” disse uma dona de casa de 32 anos do distrito de Ota, que participou da cerimônia de abertura da creche com sua filha de de 3 anos.

A empresa planeja discutir se vai estabilizar mais creches do tipo após examinar como as duas instalações são usadas, segundo representantes.

A Zensho Holdings Co., a operadora da rede de restaurantes de gyudon Sukiya, atualmente administra duas creches na província de Ibaraki.

A operadora de lojas de conveniência FamilyMart Co. começou uma nova campanha de recrutamento em setembro em que o presidente da empresa instruiu as donas de casa sobre as oportunidades de trabalho na rede.

A sessão, que foi realizada na província de Saitama, foi a primeira do tipo realizada pela empresa. Ela será seguida por mais reuniões do tipo em outros locais.

A FamilyMart, uma unidade da FamilyMart Uny Holdings Co., visa dobrar para 100 mil o número de donas de casa que trabalham a meio período na rede.

A McDonald’s Holdings Co, ofereceu às donas de casa oportunidades para trabalhar em cerca de 2.900 lojas em todo o Japão em uma base de testes.

A Yakult Honsha Co., que produz e vende produtos de ácido lático, vem sofrendo com a falta de funcionárias de entrega chamadas de “ Yakult Lady”, que consistem principalmente de donas de casa, devido a uma saída para outras indústrias.

A empresa está usando a internet para solicitar candidaturas de empregos, além de seu método mais convencional de usar cartazes. Ela também está dando destaque a 1.200 creches que ela opera em toda a nação.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: Bank Image