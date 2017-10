Dois restaurantes especializados em sushi na esteira anunciam fusão

Com custos mais altos pesando na indústria de restaurantes de sushi de esteira (回転寿司 kaiten-zushi), a Akindo Sushiro e a Genki Sushi visam, através de uma fusão, potencializar uma escala maior para negociar melhores preços para peixes de qualidade.

As duas empresas anunciaram no dia 29 de setembro uma parceria de capital para integrar seus negócios. A distribuidora de arroz Shinmei, o “pai” da Genki Sushi, vai liderar o processo ao obter 32.72% da Sushiro Global Holdings do fundo de investimento britânico Permira por 37.9 bilhões de ienes.

A Akindo Sushiro é o mercado líder no Japão, e a Genki Sushi é quinta na posição. Com vendas combinadas de cerca de 180 bilhões de ienes, a dupla controlaria cerca de 30% do mercado, levando uma liderança significativa em relação aos 113.6 bilhões de ienes da segunda colocada Kura Corp. e aos 109 bilhões de ienes da número 3, a Hamazushi.

O mercado de sushi de esteira no Japão expandiu cerca de 20% ao longo de cinco anos, totalizando 605.5 bilhões de ienes em 2016, de acordo com a firma de pesquisa Fuji Keizai, amplamente graças à abertura agressiva de várias lojas. Mas o ritmo está enfraquecendo.

Devido ao amplo espaço exigido, locais que podem acomodar restaurantes de sushi de esteira são limitados. A maioria dos restaurantes foi aberta em áreas principais como a grande Osaka, disse o executivo de uma grande rede do mercado.

A expansão no exterior é um foco da mais recente integração corporativa, mas o Japão continua sendo a arena principal.

Especulações aumentam de que a indústria pode passar por um realinhamento que envolve a Kappa Create, que costumava ser a líder do mercado. Não está claro se a mudança realizada pela Sushiro e pela Genki Sushi sinaliza o surgimento de outras consolidações. “Se aumentarmos os restaurantes, certamente outros perderão participação de mercado”, disse Koichi Mizutome, presidente da Sushiro Global.

Fonte: Nikkei Imagens: Wikimedia, Komachiweb