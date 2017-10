Campanha que encoraja trabalhadores a saírem mais cedo do trabalho tem fracos resultados

O governo e a comunidade de negócios que promovem a campanha “Premium Friday” para que as pessoas saiam mais cedo do trabalho na última sexta-feira de cada mês, vão encorajar as empresas a mudarem a data para outras sextas-feiras após um fraco desempenho na sequência de seu lançamento em fevereiro.

A decisão por parte do Ministério da Indústria e a Federação de Negócios do Japão, ocorreu após uma recente pesquisa a qual mostrou que a campanha para estimular o consumo ao permitir que os trabalhadores saiam mais cedo do serviço não se firmou.

Na pesquisa realizada com 2.015 pessoas em todo o Japão, cerca de 90% disseram que não sabiam sobre a campanha “Premium Friday”, mas somente 10% podiam realmente sair do serviço mais cedo que o normal na última sexta-feira do mês.

A campanha orquestrada pelo governo encoraja as empresas a deixarem seus funcionários saírem às 15h na última sexta-feira de cada mês, mas vem sendo questionado se as pessoas podem terminar seu trabalho mais cedo no final do mês, visto que é tipicamente uma época movimentada para os negócios.

A iniciativa, que se inspirou na Black Friday nos Estados Unidos, a campanha de compras anual após a Ação de Graças, visa apoiar o consumo e atenuar a tradicional prática japonesa de longas horas de trabalho em meio às crescentes preocupações sobre o karoshi, ou morte por excesso de trabalho.

