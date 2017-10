Aumento dos domicílios de baixa renda no Japão

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar anunciou o resultado de um levantamento sobre a renda familiar no país. A divulgação do relatório foi realizada na terça-feira (24), com contraste na renda nos últimos 20 anos.

O estudo analisou o comportamento da renda familiar em 20 anos, entre 1994 a 2014.

Nesse período, os domicílios com o provedor na faixa dos 40 anos e renda de até 3 milhões de ienes anuais, subiu 5,4 pontos, passando de 11,2% a 16,6%. A constatação foi de aumento de público trabalhador de baixa renda.

Aumento dos idosos com renda média

Por outro lado, houve redução dos domicílios das pessoas com faixa etária acima dos 65 anos, com receita anual de até 1 milhão de ienes. Na mesma faixa etária, com rendimento de 2 a 5 milhões anuais observou-se um aumento de 6 pontos, passando para 48,2%. Ou seja, a população da terceira idade teve aumento de renda nos últimos 20 anos.

Os benefícios e segurança social tornaram-se mais eficientes para os idosos do que para a geração trabalhadora. O relatório aponta que será necessário reavaliar e promover a melhoria da renda para os trabalhadores ativos. E que todas as gerações possam se beneficiar da segurança social.

Fontes: NNN e ANN Foto: ANN