Aumento do preço da gasolina, o maior em 2 anos

Os preços dos combustíveis aumentaram pela quarta semana consecutiva, atingindo o maior patamar em quase dois anos.

O preço de varejo médio por litro da gasolina comum anunciado pela Agência de Recursos Naturais e Energia foi de 134,90 ienes, com aumento de 1,2 ienes em relação à semana passada. O aumento ocorreu pela quarta semana consecutiva, chegando ao preço mais alto desde o final de setembro de 2015.

Por conta da independência dos curdos iraquianos, a preocupação com o fornecimento do petróleo bruto pelo Iraque, as concessionárias elevaram os preços do atacado.

O Centro de Informação sobre o Petróleo que realizou a pesquisa observou: “a tendência ascendente dos preços do petróleo bruto deverá se estabilizar”.

E emenda: “há uma grande possibilidade de pequena queda nos preços na próxima semana”, prevê.

