Veja os produtos que aumentarão de preço em outubro

As donas de casa já devem ter percebido que os preços de algumas verduras aumentaram bastante devido às chuvas em agosto. Contudo, alguns outros produtos também sofrerão aumento de preço. Muitos produtos serão vendidos por preços mais caros em outubro.

Veja uma lista com os principais produtos do cotidiano que terão aumento no preço.

Óleo de cozinha e azeite

A Nissin Oillio anunciou o aumento de ¥20 por quilo de 22 óleos de cozinha da marca, incluindo o vegetal. Todos os tipos de azeite de oliva da marca também sofrerão aumento de 10% nos preços.

A J-Oil Mills solicitou o aumento do preço de compra nos próximos meses para as lojas de varejo. Contudo, ainda não há confirmação ou planejamento do aumento.

Atum e produtos derivados

O mercado do atum está em aumento acentuado no Japão e no mundo. Por causa disso, desde setembro, o preço do atum enlatado vem subindo. Mais especificamente, o “Shi-chikin Mild” vendido pela Hagoromo Foods ficará 6~7% mais caro.

Assim como o atum enlatado, o katsuobushi (conserva seca de carne de atum) também ficará mais caro. A Ninben aumentará em 15~24% o preço dos produtos e diminuirá a quantidade de alguns.

Tarifas de entrega da Yamato

A Yamato Unrin iniciará com força total a revisão de tarifas após 27 anos. A empresa pretende aumentar em até ¥180 a tarifa básica. Na indústria de entrega em domicílio, o agravamento da falta de mão de obra e o aumento das compras online são grandes problemas enfrentados atualmente.

A Sagawa Kyubin e o Correio do Japão também anunciaram o aumento das tarifas em um momento posterior.

Tendência de aumento de preços nos restaurantes

O Skylark Group anunciou o aumento nos preços dos menus das franquias como o Gusto, Bamiyan, Yumean e outros. O novo sistema de valores ainda não é certo, mas aparentemente os pratos de acompanhamento como saladas, bebidas e batatas fritas sofrerão a mudança.

Caso as coisas continuem assim, pode-se esperar um aumento ainda mais acentuado.

Fonte: ANN News e Livedoor