Toyota, Mazda e Denso fundarão novas empresas de desenvolvimento de carros elétricos

As empresas automobilísticas Toyota e Mazda, juntamente com a fabricante de peças de automóveis Denso, fundarão uma nova empresa para o desenvolvimento de carros elétricos. O objetivo do joint venture (empreendedorismo conjunto) é acelerar a produção de carros elétricos devido às previsões de expansão da demanda em meio ao aumento das regulamentações ambientais em todo o mundo, explicam as empresas. Os detalhes finais do joint venture ainda estão em discussão.

A Toyota e a Mazda ainda não haviam produzido massivamente carros elétricos, contudo, em agosto deste ano, elas concordaram em realizar aliança com envolvimento de capital e investimento mútuo de ¥50 bilhões, e estavam analisando os detalhes para promover o desenvolvimento de carros elétricos.

Segundo os responsáveis, as empresas consideraram que seria necessário acelerar a produção de ambas e anunciaram a fundação de uma nova empresa juntamente com a Denso, a maior fabricante de peças de automóveis.

As empresas pretendem apressar o desenvolvimento de peças que possam ser utilizadas em uma grande gama de automóveis para reduzir os enormes custos de produção e, em um momento posterior, expandir a aliança com outras empresas na área de automóveis elétricos.

Na China e na Europa, os maiores mercados mundiais de automóveis, as autoridades estão estudando a proibição da venda de carros movidos à gasolina para impedir a contaminação do ar, e renovando as medidas do “EV shift”, avanço na propagação dos carros elétricos.

Grandes empresas europeias e inclusive o grupo Nissan haviam anunciado a intenção de aumentar a produção de carros elétricos, mas o fato do principal grupo automobilístico ter entrado na jogada poderá movimentar o mercado e acirrar a competitividade entre as empresas.

Fonte: NHK News