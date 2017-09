Toshiba de Mie confirma que vai manter os empregos

O conglomerado Toshiba está passando por uma fase de reconstrução da empresa. Por isso, passará a ter gestão tripla – Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Para reportar que foi definido o comprador da Toshiba Memory, subsidiária do conglomerado, situada em Yokkaichi (Mie), a diretoria visitou o governador.

A reunião ocorreu no palácio do governo, em Tsu, na quarta-feira (27). Yasuo Mitsui, presidente da Toshiba Memory e mais dois diretores, explicaram o destino da empresa. O governador Hiroyuki Suzuki contou para a imprensa que ouviu as palavras com expectativa.

“As atividades da indústria de Yokkaichi continuarão da mesma forma”, explicou o presidente.

A Toshiba Memory fabrica semicondutores e o governador declarou que foi “um alívio saber que nada mudou em relação à empregabilidade e aos investimentos.”

Ficou decidido que a nova gestão será a tripla, no entanto, a Western Digital – companhia americana – entrou com pedido de suspensão da venda no tribunal internacional.

Fonte e fotos: CBC TV