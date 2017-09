Rede Seyu vai baixar preços de produtos alimentícios

A operadora japonesa de rede de hipermercados Seyu GK, uma unidade da gigante varejista americana Wal-Mart Stores Inc., informou na quarta-feira (27) que os preços de 103 itens alimentícios serão reduzidos em uma média de até 7% a partir de hoje (28).

A Seyu realizou campanhas de redução de preços similares de 466 itens produzidos por grandes fabricantes no mês passado e espera que a nova rodada de descontos satisfaça muitos clientes preocupados com o orçamento.

Dentre os 103 itens, o preço sem imposto de consumo de uma caixinha karê (curry), por exemplo, será reduzido de 85 para 74 ienes e o de uma embalagem de nori (folha de alga marinha) de 498 para 458 ienes.

Outras grandes redes como a Aeon Co. e a Uny Co., uma unidade da FamilyMart Uny Holdings Co., também reduziram os preços de itens alimentícios e de necessidades diárias.

Fonte: Yomuiri, Jiji Imagem: Getty Images