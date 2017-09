Recall de 260 mil veículos da Suzuki

Os veículos que sofrerão recall são os modelos “Alto” da Suzuki e “Carol”, produzidos pela Suzuki e vendidos pela Mazda. O número de automóveis ultrapassa a casa dos 265.000. Os veículos foram fabricados entre dezembro de 2009 e de 2012.

O pedido de recall foi entregue ao governo por problemas na estrutura do motor que move o limpador do para-brisa. Segundo a empresa, o problema podia fazer a chuva entrar no motor e corroê-lo, impedindo a utilização do para-brisa.

Esse problema gerou, até o momento, 127 casos de danos e outros por todo o país. O recall gratuito terá início nesta sexta-feira (22) e as peças poderão ser substituídas nas revendedoras das empresas.

Fonte: NHK News