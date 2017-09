Ranking das 20 empresas mais ricas do Japão

A lista das empresas mais ricas do Japão foi divulgada pela Risk Monster, na segunda-feira (11). Em primeiro lugar está a Shin-Etsu Chemical com caixa líquido de 738,3 bilhões de ienes.

A Nintendo (662,7 bilhões de ienes) vem logo em seguida, em segundo lugar e a terceira posição ficou para a FANUC (629,7 bilhões de ienes). A FANUC sempre teve destaque de primeira desde que se iniciou a pesquisa em 2013, durante 4 anos consecutivos. Pela primeira vez teve recuo.

O ranking foi elaborado com base no fechamento do ano fiscal de 2016, em abril deste ano. A empresa que divulga a lista explica o caixa líquido. Toma-se o caixa e equivalentes de caixa, subtraindo os empréstimos de curto prazo + empréstimos de longo prazo + títulos corporativos + empréstimos de longo prazo reembolsáveis ​​no prazo de um ano + títulos corporativos resgatados no prazo de um ano + contas de desconto. O resultado dessa equação é o caixa líquido apresentado pelas empresas listadas.

No ranking das 20 companhias de 2017 entraram 6 da indústria automobilística. Das 20, 15 são indústrias de manufatura (confira tabela).

As 20 mais ricas: Suzuki sai do 2.882o. lugar para a 14a. posição

A causa do retrocesso da Fanuc que manteve a classificação superior desde o início da pesquisa foi a mudança de política no exercício encerrado em 31 de março de 2015. O caixa líquido diminuiu devido ao retorno significativo de lucros para os acionistas. Além disso, acredita-se que o contínuo declínio nas receitas e ganhos foi devido à valorização contínua do iene.

A Canon que configurava em segundo lugar no ano passado, caiu para o 332º lugar. O motivo foi pelas dívidas com os juros.

Por outro lado, a montadora Suzuki que se encontrava em 2.882º lugar no ano passado subiu para a 14a. posição. Os motivos foram o aumento de caixa líquido devido aos ganhos com a venda das ações da Subaru – então Fuji Heavy Industries – em 16 de agosto, além de forte desempenho.

Subiram de posição outras grandes corporações como a Taisei Construction (de 35 a 11), Keyence (de 15 a 7), Mitsubishi Electric (de 19 a 10) e SECOM (de 26 a 15).

A análise foi efetuada com base nas demonstrações contábeis de 2.879 empresas que apresentam relatórios de resultados financeiros, exceto instituições financeiras e empresas da IFRS (International Financial Reporting Standards).

As 100 mais ricas

Na lista das 100 mais ricas entram empresas de segmentos diversos como a H.I.S. do setor de viagens, Shimamura do setor de confecção, Leo Palace do mercado de imobiliária, Toppan da indústria gráfica ou Omrom da indústria de equipamentos médico-hospitalares.

A lista das 100 mais ricas está em japonês.

Fonte: Sankei News Imagens: Wikimedia, Portal Mie e Sankei