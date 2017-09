O mistério do dinheiro jogado no lixo

Todos os anos são encontradas quantias enormes de dinheiro vivo em lixeiras, locais de processamento de lixo e outros. Embora seja algo inacreditável, uma quantidade absurda foi encontrada neste ano. Este ano, o valor equivale a pelo menos ¥85 milhões. Por que esse dinheiro vai parar no lixo?

¥20 milhões no “dia de lixo não queimável”

Em 14/ago, em local de coleta de lixo de Kaga (Ishikawa), uma mulher que estava separando o lixo encontrou uma caixa pesada com notas de ¥10.000 e entregou para a polícia. Segundo as investigações policiais, todas as notas de ¥10.000 somavam aproximadamente ¥20 milhões.

“Havia uma caixa pesada de três andares envernizada no local de coleta de lixo e, quando abri a tampa, encontrei dinheiro vivo embrulhado em pacotes de banco”, disse a mulher que encontrou o dinheiro.

Este dia era o de coleta de lixo não queimável realizado duas vezes ao mês. A polícia está procurando o dono deste “item perdido”. Contudo, este não foi o único caso.

Além deste caso, ¥2.01 milhões em dinheiro foram encontrados dentro de lixo não queimável em empresa de limpeza de Nobeoka (Miyazaki) no mesmo mês. Em abril, também foram encontrados outros ¥42.51 milhões de dinheiro em empresa de coleta e transporte de lixo em Numata (Gunma). Fora isso, aproximadamente ¥1 milhão de dinheiro picotado foi encontrado em instalação de processamento de lixo de Iga (Mie).

¥85 milhões “descartados”

Além de quantias gigantescas, ocorrem alguns casos de vez em quando. Em maio deste ano, a polícia recebeu um telefonema informando sobre ¥10 milhões achados durante classificação de lixo em local de eliminação de resíduos em Gose (Nara).

Contudo, após as investigações policiais, descobriu-se que na realidade eram ¥20 milhões e os restantes ¥10 milhões foram divididos entre 5 funcionários de tempo parcial.

Mesmo se o dinheiro for encontrado no lixo, não passa de um item perdido que possui dono. Há a possibilidade de ter sido descartado erroneamente, e é proibido pela constituição pegá-lo sem permissão. Inúmeros casos de dinheiro “descartado” estão sendo relatados em várias regiões e, de acordo com a rede NHK, a quantia totaliza ¥85 milhões encontrados em 5 locais diferentes.

Por que alguém faria isso?

Por que dinheiro é descartado como lixo? Há um caso que possa explicar a situação. A polícia conseguiu descobrir o dono da quantia de ¥42.51 milhões encontrada em Numata (Gunma). Inicialmente, o dinheiro foi colocado dentro de uma sacola e guardado dentro de caixa de bebidas nutricionais antes de ser descartado.

A polícia descobriu que o dinheiro era um dos lixos levados na demolição de residência de idoso da cidade, que havia morrido. O idoso havia criado o hábito de guardar dinheiro dentro de casa sem ter informado seus familiares. Com esse fato, a polícia teorizou que a possibilidade do dinheiro ter sido descartado por engano juntos aos lixos e escombros durante a demolição da residência.

A quantia e a data do pacote de dinheiro batiam com a data em que foi retirado do banco e a escrita no embrulho condizia com a do senhor. Todo o dinheiro foi devolvido para o herdeiro estatuário do homem. Algumas pessoas dizem que não são raros os casos de idosos que guardam dinheiro dentro de casa sem contatar ninguém e falecem.

Segundo o grupo de organização de bens domésticos “Kazai Seiri Soudan Madoguchi”, associação de comerciantes de organização de artigos de falecidos que realizam a organização dos itens deixados nas residências no lugar das famílias, não são poucos os casos da descoberta de quantidades enormes maiores que ¥1 milhão durante a organização da casa.

A organização apontou que, como o envelhecimento da população está aumentando, os casos de descarte errôneo de pertences durante a demolição ou organização da casa estão aumentando.

Segundo a “Aoyama Zaisan Networks”, empresa de consultoria de gestão de ativos de pessoas físicas, um dos motivos do aumento dos casos pode ser a numerosa quantidade de idosos que retiram dinheiro de suas contas por cadernetas bancárias por idosos com idade superior a 70 anos.

Depósito de caução está no pano de fundo

Alguns cálculos mostram que o número de pessoas que guardam dinheiro dentro de casa estão aumentando. Trata-se do “depósito de caução”.

De acordo com o economista Hideo Kumano do Instituto de Pesquisas Econômicas da Dai’ichi Seimei, a causa concentra-se no crescimento do saldo pendente de notas de ¥10.000 e ¥1.000. Caso as notas sejam utilizadas para pagamento, não há uma grande diferença aparente entre a redução do saldo de ambas as notas, mas o aumento de notas de ¥10.000 são as mais altas e se analisa que esse aumento é causado pelo armazenamento dentro de casa.

Segundo os cálculos da suposição de “depósito de caução”, 40% de todo o saldo de notas impressas no fim de agosto equivalem a ¥44.96 trilhões, o que é ¥3.1 trilhões a mais do que o mesmo período do ano passado.

“Após a redução do quadro de isenção fiscal da tarifa de herdeiros em 2015, percebe-se a elevação do número de pessoas que acreditam no aumento das tarifas e tentam pegar o dinheiro vivo para guardá-lo”, disse Kumano. “Além disso, as taxas de juros diminuíram bastante pela flexibilização monetária de larga escala do Banco do Japão e, na situação atual de baixa de incentivo de depósitos, ao invés de depositar o dinheiro por insegurança financeira futura, muitas pessoas estão guardando o dinheiro em lugares fisicamente próximos.”, completou o economista.

Espelho da economia do Japão

Não dá pra saber se o dinheiro descartado por todo o país pertence a idosos, já que a maioria é de origem desconhecida. Contudo, segundo Kumano, “o dinheiro encontrado no lixo é apenas a ponta do iceberg e provavelmente há ainda mais pessoas que estão guardando o dinheiro em sua casa. O dinheiro originalmente utilizado em atividades econômicas que agora estão guardados em lugares fisicamente acessíveis por pessoas e empresas refletem a situação de preocupação futura com a economia do Japão e é um tipo de fenômeno característico dos problemas enfrentados pela economia japonesa.”

