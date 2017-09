McDonald’s Japan planeja nova expansão de lojas

A McDonald’s Japan Holdings planeja abrir mais restaurantes do que fechará no segundo semestre, disse a chefe executiva Sarah Casanova, salientando sua expectativa de que a tendência em novas lojas poderá continuar no próximo ano. Isso ocorre após a rede de fast-food ter fechado filiais por anos enquanto enfrentava escândalos de contaminação de alimentos que afetaram as vendas.

A fornecedora de batatas fritas com chocolate e hambúrgueres Hawaiian Loco Moco está se posicionando para crescimento após se recuperar de uma série de escândalos alimentícios em 2014 e 2015, uma reviravolta que no início deste ano levou sua progenitora nos EUA a reverter uma decisão de vender uma participação na empresa. A McDonald’s Japan aumentou sua perspectiva de lucros para o ano todo em agosto enquanto investe na remodelação de restaurantes e expansão.

A empresa informou que vai abrir 10 novas lojas no Japão no final desse semestre, enquanto fechará 7. A última vez que tinha um acréscimo líquido para um período de 6 meses foi em 2012, de acordo com seus dados. A empresa fechou mais de 100 lojas em 2015 enquanto lidava com problemas relacionados à contaminação de alimentos.

As vendas same-store aumentaram 15% em agosto ante o ano anterior, divulgou a McDonald’s Japan na quarta-feira, citando lançamentos de sucesso de itens regionais que incluem hambúrguer de rosbife e o sanduíche de costeleta bovina de Osaka.

Casanova liderou a mudança, fechando as lojas que não davam lucro e remodelando outras. Os planos da empresa incluem adicionar pagamentos eletrônicos em todas as lojas e expandir os serviços de entrega através do UberEats.

Fonte: Bloomber Imagem: Bank Image