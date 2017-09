Japão planeja lançar uma nova moeda digital, a ‘J-Coin’

Um consórcio de bancos japoneses poderá lançar uma nova moeda nacional digital em uma tentativa de encorajar os cidadãos a dependerem menos de dinheiro vivo, divulgou o Financial Times.

Segundo o Financial Times, um consórcio liderado pelo Mizuho Financial Group e pelo Japan Post planeja lançar a moeda digital em tempo para as Olimpíadas de Tóquio em 2020.

O novo projeto, que tem o apoio do banco central e autoridades reguladoras do Japão, visa desenvolver tecnologia para permitir que a população no país realize pagamentos de produtos e serviços com seus smartphones.

Atualmente, os pagamentos em dinheiro vivo representam 70% de todas as transações em valor no Japão, contudo, tal dependência implica custos para os bancos e governos.

O consórcio de bancos estima que a adoção de uma nova moeda digital poderia acrescentar 10 bilhões de ienes (90 milhões de dólares) à economia, divulgou o Financial Times. A J-Coin seria cambiada a uma taxa de 1 por 1 com o iene.

Os bancos japoneses não estão sozinhos na busca para desenvolver sua própria moeda digital. Bancos líderes que incluem o HSBC, o Barclays, o USB e o Santander estão desenvolvendo um “Acordo de Moeda Universal” para tornar os negócios entre eles mesmos mais fáceis, inspirados pelo sucesso de moedas digitais como a bitcoin.

Fonte: Business Insider Imagem: Bank Image