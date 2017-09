Hilux volta ao mercado japonês após 13 anos

Nesta terça-feira (12), a Toyota anunciou as vendas da picape Hilux para 16 de outubro. Desde 2004, ano em que as vendas do automóvel foram cessadas no Japão, os fãs vêm pedindo a volta do veículo. O modelo X custará ¥3.267.000 e o Z ¥3.742.200 (imposto incluso). A produção será realizada na fábrica de Banpo da Toyota Motor Thailand.

Desde 1968, a Hilux tem sido vendida em aproximadamente 180 países e regiões do mundo inteiro. As vendas estimadas pelo mundo inteiro aproximam-se de 17.3 milhões de unidades, sendo um veículo bastante popular em todo o mundo.

A nova Hilux expressa animação e poder sob o conceito de “resistência&emoção”. Seu interior é composto por decorações de prata de diversas técnicas em todos os lugares e iluminações internas azuis, que exprimem sofisticação e requinte.

Há 5 cores externas disponíveis, incluindo o azul de nebulosa (Nebula Blue) metálico e o vermelho carmesim metálico (Crimson Spark Red). A cor interna é unicamente preta.

O deck do carro foi construído com lateral de aço e uma posição baixa para permitir uma melhor entrada e saída dos passageiros na hora de descarregar bagagens e outros.

A nova Hilux possui o motor diesel 2.4L “2GD-FTV”. O automóvel consegue realizar um desempenho capaz de rodar em alto torque (força motriz) mesmo em baixas rotações junto a um incrível desempenho ambiental devido à alta eficiência térmica, podendo percorrer 11.8km por litro.

Além disso, o automóvel possui o sistema 4WD de tempo parcial capaz de selecionar a tração das rodas. O veículo pode alternar entre tração nas duas rodas, eficiente nas autoestradas e áreas urbanas por alto desempenho energético e pouco barulho, e tração das quatro rodas, ótima para estradas escorregadias e terrenos irregulares.

Ou seja, a Hilux é um auto de tração nas quatro rodas com alta condutibilidade dentro e fora das estradas. Além disso, a Hilux também tem sistemas de assistência de arranque nas subidas e de tração ativa para controlar a força motriz de acordo com as condições da estrada.

Ademais, o chassi do veículo tem uma resistência extrema e uma suspensão com amortecimento de vibração, que permitem uma incrível estabilidade na condução dentro e fora das estradas.

