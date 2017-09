Financiamento de casa própria para estrangeiro sem visto permanente: agora pode

O trabalhador estrangeiro que vive no Japão obtém linha de crédito para financiamento de casa própria se tiver visto permanente. Isso passa a ser coisa do passado a partir de quinta-feira (14).

Até o momento, só era concedida a linha de crédito para o estrangeiro sem visto permanente, caso tivesse cônjuge japonês.

Há trabalhadores com visto de permanência renovados de tempos em tempos, o que lhe permite residir por longos anos no Japão. Um levantamento mostra que 80% dos trabalhadores não possuem o visto permanente.

De olho nessa fatia e para que o trabalhador estrangeiro possa se beneficiar da linha de crédito para financiar a sonhada casa própria, uma instituição financeira resolveu abrir uma linha de crédito.

Crédito sem visto permanente

A instituição financeira Tokyo Star criou a linha de crédito Star One Jutaku Loan (スターワン住宅ローン) . Os beneficiários podem ser cidadãos japoneses, estrangeiros com visto permanente e residentes no Japão, que compreendam o idioma japonês.

A Tokyo Star percebeu a necessidade de oferecer esse produto para as famílias que residem há longo tempo no Japão e desejam adquirir a casa ou o apartamento, através de financiamento.

“Irá aumentar o número de pessoas que trabalham por longos anos no Japão e pretendem ser residentes permanentes. Acreditamos que é necessário oferecer positivamente esse desafio por parte da instituição financeira”, explica Eiichi Muranishi, diretor de planejamento da pessoa física do Banco Tokyo Star.

Fonte: ANN Imagens: ANN e Pixabay