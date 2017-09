Dois bancos na central do Japão vão integrar operações

O Mie Bank e o Daisan Bank, que operam principalmente na província de Mie, informaram que vão estabelecer uma empresa de participação conjunta em abril do próximo ano para integrar operações, divulgou a Jiji Press.

A medida tem a intenção de tornar os bancos financeiramente mais fortes e sobreviver em um crítico ambiente de negócios causado pelo declínio populacional do Japão e taxas de juros baixas.

“Iremos maximizar a sinergia a partir da integração”, disse o presidente do Mie Bank, Mitsunori Watanabe, em uma conferência de imprensa com o parceiro da Daisan Bank, Hiroshi Iwama, em Nagoia (Aichi).

“Visamos ser um grupo financeiro que alcança o crescimento com as comunidades locais”, disse Iwama.

Watanabe vai se tornar o presidente da nova empresa de participação conjunta, a San ju San Financial Group Inc., enquanto Iwama poderá assumir o posto de chairman.

A empresa conjunta será registrada em Matsusaka, cidade sede do Daisan Bank, enquanto suas funções de matriz estarão localizadas na cidade de Yokkaichi, sede do Mie Bank. A fusão dos 2 bancos poderá ocorrer em 2 ou 3 anos.

O grupo não está considerando trazer qualquer outro banco no momento, disse Iwama. No entanto, salientou que se houver parceiros em potencial com a mesma identidade de corporação, o grupo vai considerar membros adicionais em uma maneira positiva.

O Mie Bank e o Daisan Bank tinham mais de 4 trilhões de ienes em ações combinadas no final de março, perto dos 5.5 trilhões do Hyakugo Bank, o maior banco em Mie.

Fonte: Japan Times, Jiji Press Imagens: ito-aei/ homemate-research