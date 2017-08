Por que os produtos da rede Gyomu Supa são tão baratos?

Letreiro verde e produtos processados por preços baratíssimos. Obviamente se trata do Gyomu Super, o famoso “congelado”. Com 765 unidades por todo o país (dados coletados em maio de 2017), este supermercado faz parte do cotidiano de muitos estrangeiros e japoneses.

Devido aos seus produtos “econômicos”, o supermercado se tornou muito popular. Contudo, como a rede consegue manter seus produtos tão baratos?

(Obs: “Gyomu” (業務) significa negócio, business. Contudo, qualquer um pode comprar no supermercado)

Rede administrada pela empresa Kobe Bussan

A rede do Gyomu Super é administrada pela Kobe Bussan, cuja sede é localizada em Hyogo. A empresa foi fundada em 1985 e atualmente administra várias franquias especializadas em refeições para acompanhamentos, restaurantes de buffet, lojas de varejo e claro, o Gyomu Super.

Além disso, a Kobe Bussan realiza o desenvolvimento e embalagem dos produtos dentro e fora do país, e os distribui para as lojas conveniadas. Além desses serviços, a empresa também está ligada com negócios de geração de energia renovável.

As vendas totais da rede no segundo trimestre de 2017 totalizaram ¥124.3 bilhões, sendo que o lucro operacional foi de ¥7.2 bilhões. O Gyomu Super é responsável por uma grande fatia dos lucros. As vendas da rede totalizaram ¥107.4 bilhões, sendo o principal negócio da Kobe Bussan.

O segredo dos preços baratos

Abaixo serão apresentados 3 fatores que explicam os preços tão baixos!

O fato dos produtos frescos não serem o foco principal das lojas conveniadas

Junto ao avanço do envelhecimento da população e da baixa natalidade e ao aumento do número de famílias cujos ambos os cônjuges trabalham, a demanda por produtos processados está aumentando, enquanto a demanda por produtos frescos está estagnada. O termo “Chushoku” ou “Nakashoku” (中食) é utilizado para descrever a situação. O termo significa “o ato das famílias comprarem ou pedirem comidas prontas e comerem em casa”.

Nos mercados convencionais, o comércio de produtos frescos é rotineiro. Contudo, o “congelado” se concentrou em especializar-se em produtos processados cuja demanda está em constante crescimento. Com isso, as despesas de instalações das lojas de varejo ficaram mais em conta e a mão de obra conseguiu se reduzir bastante. Consequentemente, a rede conseguiu construir um sistema de negócios que consegue se manter mesmo com os produtos sendo vendidos por preços mais baratos.

A busca pela expansão da escala

Como a empresa está buscando expandir a marca através de modelos de gestão, os fundos da empresa quase não são restringidos e permitem a aceleração o processo de crescimento.

Normalmente, os supermercados visam expandir as lojas conveniadas, o que é o contrário do Gyomu Super.

Um forte gerenciamento da provisão de produtos

A empresa se orgulha por ser a líder no número de fábricas de processamento de alimentos. Ao total, 21 fábricas espalhadas por todo o Japão são responsáveis pela produção dos alimentos. A empresa consegue realizar o fornecimento de uma forma rápida e otimizada por um baixo custo devido ao incrível controle das redes internas e externas.

Além disso, a empresa também planeja alguns de seus produtos, sempre prezando pelo baixo custo e alta qualidade.

Consumidores sentem-se satisfeitos com os produtos

A prova de aprovação dos consumidores pelo Gyomu Super pode ser vista ao compararmos com as empresas privadas. Os produtos da empresa foram 30% mais vendidos do que os produtos de outras empresas privadas no segundo trimestre de 2017, o que representa um aumento de 4 pontos em relação ao mesmo período de 2014.

A Kobe Bussan pretende construir mais 100 lojas até outubro de 2020 e alcançar a marca de 1.000 a partir desse ponto.

Fonte: Toushin 1 via Yahoo