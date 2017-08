Honda lidera mercado internacional de jatinhos

A Honda Aircraft Company, empresa filial da Honda de construção/vendas de aeronaves, anunciou que a empresa liderou o ranking de entregas internacionais de jatinhos particulares no primeiro semestre de 2017 (janeiro~junho). Os dados apresentados foram baseados no relatório da “General Aviation Manufacturers Association (GAMA)”.

O modelo da aeronave era o “HA-420”. Nesse período, foram vendidas ao total 24 aeronaves, 15 no primeiro trimestre e 9 no segundo. A Honda conseguiu desbancar grandes empresas como a brasileira “Embraer”, com suas aeronaves da série “Phenom”, e a americana “Cessna Aircraft Company” e seus jatinhos “Mustang” e “M2”.

O preço de entrega de uma aeronave “HondaJet” equivale a US$4.85 milhões (aproximadamente ¥533.5 milhões) na média. O mercado de jatinhos particulares movimenta ¥900 bilhões e vende 700 aeronaves anualmente. A Honda pretende monopolizar 30% do mercado, segundo o porta-voz da empresa. “A produtividade e o número de vendas está em uma transição favorável”, enfatizou.

Os motores do HondaJet são instalados nas asas principais da aeronave utilizando a estrutura “OTWEM (Over The Wing Engine Mount)”. Em comparação com os modelos convencionais, que possuem os motores instalados na parte traseira de ambos os lados, o jatinho da Honda consegue expandir o espaço da sala principal em até 20%. A estrutura do HondaJet permite a remoção da estrutura de apoio dos motores dos jatinhos convencionais, aumentando o espaço interno.

O motor turbofan “HF120” foi construído pela “GE Honda Aero Engines”, joint venture da Honda com a General Eletric. O alcance de voo equivale a 2.265km e a aeronave pode atingir a velocidade máxima de 782km/h. As dimensões do jatinho são de: 12.99 x 12.12 x 4.54m (comprimento x largura da asa x altura). O HondaJet possui uma capacidade fixa de 6 pessoas: 1 piloto e 5 passageiros.

Fonte: Nikkei Shimbun