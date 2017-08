Governo continua empenhado em aumentar o imposto sobre consumo para 10 por cento

O primeiro-ministro Shinzo Abe disse no sábado (5) que seu governo continua empenhado em aumentar o imposto sobre consumo dos atuais 8% para 10% em outubro de 2019 como parte dos esforços para restaurar a saúde fiscal do Japão.

Abe fez a observação em um programa de televisão após remodelar seu Gabinete e cargos fundamentais no Partido Liberal Democrata na semana passada, em um esforço para restaurar seu baixo índice de aprovação. Ele destacou um ressurgimento e reabilitação da economia como principal missão de seu governo.

Sob o plano inicial, o imposto sobre consumo iria ser aumentado para 10% em outubro de 2015, mas Abe já o adiou 2 vezes para tentar garantir uma sólida recuperação econômica.

No momento, a economia do Japão está no caminho de uma recuperação moderada, expandindo pelo quinto ano consecutivo no primeiro trimestre de 2017, a maior expansão desde os seis trimestres de crescimento contínuo entre janeiro de 2005 e junho de 2006.

Ele também citou durante o programa atingir um primário superávit na balança até o ano fiscal de 2020 e reduzir a proporção de débito para produto interno bruto nominal como duas principais metas.

“Gostaria de conduzir a economia em direção a essas duas metas”, disse Abe, indicando que ele fará um apelo à comunidade de negócios para usar ganhos retidos e realizar aumentos salariais a fim de estimular o consumo e liderar um ciclo positivo da economia.

Fonte: Kyodo Imagem: Bank Image