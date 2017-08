Fabricante japonesa de telas para smartphone anuncia mais de 3.000 demissões

A Japan Display informou na quarta-feira (9) que vai reduzir 3.700 empregos, ou cerca de 30% de sua força de trabalho, visto que a fabricante de telas para smartphones e tablets alertou que teve prejuízos novamente no último trimestre.

Citando a intensa competição, a empresa, com sede em Tóquio, disse que iria reduzir 3.500 postos de trabalho em fábricas de montagem no exterior e 240 no Japão.

O corte de empregos, que representa cerca de 30% da força de trabalho total de 13.100, poderá poupar 50 bilhões de ienes anualmente, informou.

A Japan Display, nascida de uma fusão em 2012 das divisões de telas de cristal líquido da Hitachi, Toshiba e Sony, vem ficando para trás de suas rivais estrangeiras, enquanto a indústria muda para novas tecnologias.

Demanda por telas OLED

O grupo, que vem perdendo dinheiro há anos, também poderá registrar um prejuízo operacional para o ano todo devido aos custos de desenvolvimento mais pesados para cooperar com a demanda por telas OLED (diodo emissor de luz orgânico).

A empresa levou tempo para entrar no mercado para telas OLED, que são mais flexíveis que as de LCD e ostentam uma imagem mais nítida.

As telas OLED estão cada vez mais se tornando a opção preferida em smartphones de alta tecnologia e a há rumores de que a Apple está planejando usar a tecnologia OLED para seu novo iPhone, que será lançado neste ano.

A Japan Display, que tem fábricas no Japão e na Ásia, fornece telas tanto para a Apple quanto para a Huawei da China.

A pública-privada Innovation Network Corp of Japan é sua acionista principal, com uma participação de mais de um terço.

Fonte: Japan Today, AFP Imagem: Bloomberg