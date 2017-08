Dia da abertura das olimpíadas no Japão poderá se tornar feriado nacional

A cerimônia de abertura das olimpíadas em Tóquio está agendada para a sexta-feira, 24 de julho de 2020, e um grupo não partidário de legisladores para questões relacionadas ao esporte concordou em apresentar um projeto de reforma para feriados nacionais no próximo ano para garantir que o dia tenha tal status.

No primeiro dia, um grande congestionamento está previsto em toda a cidade de Tóquio. Algumas ruas podem ser fechadas para garantir a passagem segura de dignitários estrangeiros que participarem da cerimônia, além de multidões de espectadores olímpicos, do Japão e do mundo, que seguirão até a capital japonesa usando principalmente o transporte público.

O feriado nacional reduziria o número de pessoas na cidade ao diminuir as atividades econômicas.

O vice-primeiro-ministro Taro Aso, que também exerce o papel de ministro das finanças, lidera o grupo de legisladores que foi formado para pressionar por várias mudanças a fim de ajudar a garantir a realização tranquila dos jogos.

O grupo poderá se reunir no dia 31 de agosto para discutir a questão e organizar uma equipe de trabalho para compor o projeto de lei de reforma. Entende-se que o governo apoia o esforço, sendo assim, as chances do projeto de lei ser aprovado são grandes.

Entretanto, o grupo não planeja tornar o dia 24 de julho um feriado nacional permanente, visto que muitas pessoas dentro do mundo de negócios se opõem ao aumento de dias de feriado, cita o Jiji Press.

No ano passado, o grupo começou as preparações para primeiramente acertar a lei de feriados nacionais a fim de renomear o Dia de Saúde e Esportes, que cai na 2ª segunda-feira de outubro, como Dia dos Esportes.

E eles estão buscando implementar uma medida especial para 2020 a fim de transferir esse feriado em outubro para o dia 24 de julho ao mesmo tempo.

Poucas outras sugestões também foram feitas, incluindo tornar 24 de julho um novo feriado nacional permanente, ou transferir o dia da Montanha de 11 de agosto, ou o dia do Mar da 3ª segunda-feira de julho, para o dia 24 de julho somente para 2020.

Fonte: Asahi, Jiji Imagem: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020