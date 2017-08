Aumento do preço da gasolina pela segunda semana consecutiva

A Agência de Recursos Naturais e Energia anunciou na quarta-feira (16) que o preço médio de varejo da gasolina subiu 10 centavos em relação à semana anterior. Com isso, o preço da gasolina regular teve aumento pela segunda semana consecutiva.

O fator de aumento se deve à queda de produção de petróleo, o que faz o preço do barril desse produto subir. A Arábia Saudita, um dos principais produtores e fornecedores, manifestou reduzir o volume de exportação do petróleo bruto.

A agência que fez a divulgação da nota também expressou que na semana que vem o preço de varejo deverá se estabilizar.

Onde a gasolina é mais cara e mais barata

Segundo o levantamento por províncias, houve aumento em 21 das 47. Em 10 províncias como Aomori, Kochi e Nagasaki, os preços se mantiveram. Já em Aichi, Mie, Kagoshima e outras 16 províncias houve queda nos preços. A província com o litro mais caro é Okinawa com ¥140,5, com aumento pela décima semana consecutiva.

As províncias com os menores preços médios por litro da gasolina são:

Saitama, com ¥126,7

Tóquio, com ¥133,8

Osaka, com ¥130,7

A média do preço de varejo do óleo diesel é de ¥110,2 e a querosene continua estável, sem alteração, com ¥76,1 o litro.

Fontes: TBS e Nikkei Foto: TBS