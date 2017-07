Aumenta produção em fábricas no Japão

Em junho, a produção aumentou no setor automotivo, na área química e outras, mostraram dados do governo na segunda-feira (31), no mais recente indicador de que a economia está levantando vapor.

De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, a produção industrial em junho cresceu 1.6 por cento mês a mês, recuperando-se de uma queda de 3.6 por cento revisados em maio.

A produção aumentou no setor automotivo, indústrias siderúrgicas e no setor químico, entre outras, enquanto a produção de telefones celulares, produtos derivados do petróleo e aparelhos para fabricar telas planas e microchips teve queda.

Os dados de produção tornam-se conhecidos após a divulgação de números separados na sexta-feira (28), os quais mostraram que os gastos das famílias no Japão aumentaram em junho após 15 meses de declínio. Ambos os relatórios são boas notícias para o primeiro-ministro Shinzo Abe, que entrou no poder no final de 2012 com a promessa de reacender a economia com facilitação monetária, estímulos de gastos e reformas estruturais.

As perspectivas do Japão vêm melhorando com o apoio de fortes exportações, com investimento relacionado às Olimpíadas de Tóquio em 2020 também dando um incentivo à terceira maior economia do mundo.

Contudo, as preocupações se arrastam porque a inflação geral continua fraca, apesar de anos de empenho do governo.

Falta força do consumo privado, que conta por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão, enquanto as empresas ricas têm sido relutantes em oferecer grandes aumentos salariais.

Fonte: Japan Today, AFP Imagem: Bank Image