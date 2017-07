Yamato pede aumento da tarifa e controle da quantidade de entregas da Amazon

A Kuroneko Yamato anunciou o pedido de controle total de entregas e aumento das tarifas até outubro deste ano. A empresa pediu o aumento das tarifas para seus grandes clientes, o que inclui, obviamente, a Amazon.

O número de entregas da Amazon Japan ultrapassa os 300 milhões anualmente. A Yamato é responsável pela entrega de 220 ~ 230 milhões, aproximadamente 75% de tudo.

Segundo os responsáveis, o preço unitário médio dos produtos da Amazon que a Yamato recebe é de ¥270 ~ ¥280. Este é praticamente o mesmo preço de quando a Sagawa retirou-se da parceria de entregas com a Amazon por falta de lucro em 2013. Esse valor equivale-se a 40% das tarifas médias de entrega.

Mesmo assim, a Yamato continuava recebendo entregas nesses valores pois “a Amazon Japan arcava com parte das funções logísticas”, segundo fontes da Yamato. A Amazon classificava as áreas de entrega e distribuía as encomendas em locais determinados. Entretanto, esse era um valor que só se justificava porque era sustentado pelas horas extras do serviço. Quando o problema veio à tona, os lucros estavam substancialmente baixos para esses preços unitários.

Segundo os responsáveis, a Yamato pediu para a Amazon o aumento do preço unitário atual para ¥470. “A Amazon, a curto prazo, terá que engolir os pedidos da Yamato.”

A Amazon acabou de realizar o “Amazon Prime Day” no dia 10/jul, um grande evento de descontos que acontece uma vez ao ano. Como o volume de cargas aumenta mais do que o normal, o sistema de distribuição fica muito carregado. Contudo, fontes da Yamato explicam que “a Amazon conseguiu superar porque pediu a cooperação da Yamato.”

Além disso, o que está preocupando a Amazon é o controle total das entregas exigida pela Yamato, além do aumento das tarifas. A Yamato explicou para a Amazon que irá recusar 40 ~ 50 milhões das 220 ~ 230 milhões de entregas recebidas. Contudo, tanto a Yamato quanto a Amazon disseram que “não podemos comentar sobre o conteúdo das negociações individuais”.

De imediato, o maior problema da Amazon são os 40 ~ 50 milhões de entregas que a Yamato irá recusar.

Em relação ao preço unitário de ¥470, ou a Amazon confiará os serviços à Yamato e aceitará os termos, ou confiará ao Correio do Japão. A Amazon pretende construir uma rede de distribuição previamente, mas “não é possível construí-la tão rápido. Serão necessários 4 a 5 anos”, segundo outras empresas de distribuição.

De qualquer forma, o contrato de parceria da Amazon e Yamato se renovará em setembro deste ano. Aparentemente, as negociações ficarão ainda mais tensas.

