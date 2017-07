Supermercados no Japão registram primeira queda nos lucros em 4 anos

Segundo o relatório da Associação das Cadeias de Lojas do Japão, as vendas do primeiro semestre (janeiro~junho) nas 9.499 lojas dos maiores supermercados do país foram de ¥6.3 trilhões, uma queda de 1.5% em relação ao mesmo período do ano anterior e a primeira em 4 anos.

Ao analisarmos as categorias dos produtos, houve uma queda de 0.8% nas vendas de produtos alimentícios, que equivale a 60% do total vendido nos supermercados. Além disso, foi registrada a queda de 4.1% nas vendas de roupas e 3% nas vendas de “produtos relacionados à habitação”, que inclui necessidades diárias e bens interiores.

A diminuição das vendas dos produtos alimentícios pode ser explicada pela queda nos preços de alguns legumes e verduras. Os especialistas explicam que, em relação aos produtos relacionados à habitação e roupas, as vendas podem ter caído em decorrência da competitividade com as lojas especializadas e lojas online, ou por causa do sentimento econômico dos consumidores.

A Associação das Cadeias de Lojas do Japão explicou que “os consumidores não conseguiram sentir a recuperação da economia e estão mais severos em relação aos preços. Contudo, as vendas dos produtos de verão estão aumentando por causa dos dias de calor.”

