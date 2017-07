Porto de Nagoia: redesenvolvimento mesmo com a possibilidade do Terremoto Nankai Through

Em contraste com o boom imobiliário que acontece na área da estação central, onde houve um aumento de 7 mil pessoas por dia transitando pelo local, o redesenvolvimento da área do Porto de Nagoia (Aichi) prossegue com a mesma velocidade do ano anterior.

Segundo o jornal Sankei, o esperado efeito Legoland Japan, parque temático, ainda não surgiu. Ele foi construído e inaugurado este ano na região onde o redesenvolvimento está sendo realizado – na área das imediações do porto. Espera-se que receba cerca de 2 milhões de pessoas por ano. No momento, o Legoland fica movimentado apenas nos fins de semana, tanto no parque quanto nas 50 lojas ao lado.

A área é cheia de indústrias pela facilidade da logística. Investimentos realizados na região querem atrair público. Além do Legoland, está sendo construído um grande shopping no lado norte do porto – o LaLaport. De acordo com entrevista com uma fonte do mercado imobiliário, “a chave para a ascensão está no aumento da população residente. Mesmo que as pessoas venham visitar as grandes instalações comerciais, o efeito não surte tão rapidamente”.

As construções prosseguem sabendo que essa seria uma área a ficar inundada caso ocorra um tsunami por conta do temido Terremoto da Calha de Nankai (Nankai Through em inglês). Mesmo tendo a possibilidade do tsunami, que gera muita apreensão, as obras do redesenvolvimento da área prosseguem sem aumentos da valorização imobiliária.

Fonte e foto: Sankei News