Nissan ultrapassa Toyota e Volkswagen em vendas

Neste primeiro semestre de 2017 (janeiro~junho), o grupo Nissan, que inclui a francesa Renault, a japonesa Mitsubishi e, obviamente, a própria Nissan, ficou em primeiro lugar nas vendas acumuladas pela primeira vez. A Nissan ultrapassou a alemã Volkswagen (VW), que ficou em primeiro lugar no mesmo período do ano passado, e a Toyota, que conquistou o segundo lugar no ano anterior.

Embora o grupo Toyota, que inclui a Daihatsu Motor, Lexus, entre outros, tenha registrado um aumento de 2.7% nas vendas (5.129.000 unidades), atualizando o recorde da empresa, a Nissan conseguiu ultrapassar a gigante japonesa.

O grupo Nissan registrou a incrível marca de 5.268.000 veículos vendidos, aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Muitos atribuem o êxito da empresa à aquisição da Mitsubishi em outubro do ano passado. Desde o levantamento da Volkswagen (VW) apresentado em 19 deste mês, a “vitória” da Nissan perante essas gigantes já era esperada. A fabricante alemã registrou 5.155.600 automóveis vendidos, um aumento de 0.8%.

Consequentemente, as líderes de venda foram a Nissan, Volkswagen e Toyota, respectivamente. A americana General Motors (GM), que conquistou o terceiro lugar no ano passado, registrou 4.686.000 veículos, uma queda de 1.7%.

Carlos Ghosn, CEO da Renault e Presidente da Nissan e da Mitsubishi, comentou que faria uso da presença de mercado e dos méritos gerados pela aliança das empresas para “trazer um efeito de sinergia”. Ghosn também disse que almejará o aumento das vendas e o fornecimento de serviços de mobilidade da próxima geração, o que “poderá demonstrar toda a capacidade latente da empresa.”

Fonte: Reuters