Aumento da despesa média familiar no Japão após 16 meses

Aumento da despesa média familiar pode ser um indicativo de que o Japão retomou o crescimento da economia? Pode ser que sim.

De acordo com o anúncio feito pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, nesta sexta-feira (28), o resultado da pesquisa realizada em junho, mostra que a despesa média de uma família japonesa subiu para 268.802 ienes. Essa média é das famílias em geral, acima de 2 pessoas.

Essa soma de despesas não ocorria desde fevereiro de 2016, ou seja, há 16 meses. Em relação ao mês anterior, o aumento foi de 1,5%.

Despesa da família e para onde foi o dinheiro

De acordo com o resultado da pesquisa, as famílias gastaram mais com a habitação. Houve um aumento de 25,1% em relação à reformas e manutenção. Além disso, o setor de veículos está numa fase boa, com aumento de vendas de carros novos. Em consequência, houve aumento de compras relacionadas aos acessórios e utilidades para o carro.

Outro aumento significativo, de 6%, foi observado nos itens transporte e comunicação. Houve aumento de vendas de passagens aéreas e terrestres.

Em relação aos alimentos – comida e bebida – continua com leve queda. No mês passado, caiu 0,6% e credita-se aos preços altos dos pescados como salmão e bonito.

Despesa média e renda média da família de assalariado

Já as despesas de uma família de assalariado ou do trabalhador empregado, a média foi mais alta: 296.653 ienes, com um aumento de 6,7% em termos reais, comparado com o ano passado. Esse é o segundo mês consecutivo com aumento.

A renda média de uma família dos assalariados foi de 735.477 ienes, apresentando aumento real (excluindo a flutuação dos preços) de 0,1%, pela primeira vez em 4 meses.

Segundo o ministério, embora seja visível a recuperação do consumo em vários setores, é necessário identificar essa tendência com cuidado.

Fontes: NHK e Nikkei Shimbun Foto: NHK