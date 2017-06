Shizuoka é n° 1 em produção de cosméticos e Japão superou na exportação

Pelo terceiro ano consecutivo a província de Shizuoka sagrou-se campeã na produção de cosméticos do Japão, deixando as demais províncias concorrentes para trás: Saitama, Kanagawa e Aichi.

O anúncio foi feito na quinta-feira (22) pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria, referente ao ano de 2.016. O relatório apontou que as indústrias de cosméticos instaladas na província de Shizuoka produziram 19,2 bilhões a mais que no ano anterior (2.015). No total, foram 423,7 bilhões de ienes de valor de produção.

Saitama e Kanagawa ficaram posicionadas em 2° e 3° lugares, bem distantes em termos de faturamento bruto.

Gigantes dos cosméticos como Shiseido em Shizuoka

A gigante Shiseido aumentou a produção de batons, além de produzir bases e sombras, na sua fábrica de Kakegawa (Shizuoka). Outra griffe que possui indústria na província é a Pola, em Fukuroi. Também, a Chanson está com uma planta na capital, Shizuoka, e a L’Oreal com uma indústria em Gotenba.

O motivo de tantas indústrias famosas terem se instalado na província se deve aos esforços da Divisão de Assuntos Farmacêuticos. Ela vem trabalhando para a divulgação da excelente qualidade da água para a produção de cosméticos, além da via expressa Tomei que corta a província, facilitando a conveniência para a logística. O aumento da produção se iniciou em 2.013, com a instalação de novas indústrias.

Exportação de cosméticos do Japão superou a importação

Estima-se que o fato da Shiseido ter fechado a sua fábrica de Kamakura (Kanagawa), transferindo todo esse volume de produção para Kakegawa, contribuiu para Shizuoka chegar a campeã nesse segmento.

O ano de 2.016 foi vitorioso para a indústria de cosméticos no Japão. Pela primeira vez o volume de exportação ultrapassou o de importação, informa o jornal Chunichi. A expectativa é de aumento de produção para a exportação, onde a Ásia responde por grande parte dessas compras.

Com isso, a província de Shizuoka que recebeu 11 novas indústrias já autorizadas em 2.016, deverá continuar recebendo novas. O foco da província é incentivar o aumento da qualidade e continuar sendo a top do país.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagens ilustrativa: Pixabay/divulgação