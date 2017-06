Pagamentos por cartão de débito triplicam no Japão

Cartões de débito são utilizados no pagamento de compras e são característicos por debitar o dinheiro utilizado imediatamente da conta do banco. Também é possível utilizá-lo em ATM de instituições financeiras.

Os cartões de débito surgiram no país há 17 anos, mas os bancos enfrentavam muitos problemas pois são necessários leitores dedicados.

Contudo, segundo a pesquisa do Banco do Japão, foram registrados 175.6 milhões de pagamentos por cartões de crédito no último ano fiscal (Abril/2016~Março/2017). A quantia representa a triplicação desse número em 5 anos. O valor total do pagamento é de aproximadamente 892.1 bilhões, registrando um aumento em 4 anos seguidos.

Isso se deve ao esforço dos bancos no Japão em desenvolver cartões de débito que possam utilizar o sistema de empresas de cartões de créditos e aumentar significativamente o número de lojas registradas no sistema.

Além disso, os bancos estão impulsionando a propagação do uso através da implementação de serviços de pontos e cashbacks e do uso em compras no exterior a partir de contas de depósitos em moeda estrangeira.

O Banco do Japão também comentou que “prevê-se que um serviço denominado cash out, o qual permite o saque de dinheiro a partir do cartão de débito nos caixas de supermercado e outros, seja iniciado. Espera-se um grande aumento no número de usos. ”

Fonte: NHK News