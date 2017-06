Japão propõe uso mais amplo do iene na Ásia

De acordo com a reportagem do Yomiuri, o Ministério das Finanças do Japão propôs a criação de um mercado onde o iene e moedas asiáticas possam ser trocadas diretamente, a fim de promover um uso mais amplo da moeda japonesa na Ásia.

O ministério quer que o iene seja preferido ao dólar em transações de negócios na Ásia, visto que isso daria suporte às empresas japonesas que estão expandindo suas atividades na região. Além disso, o ministério espera que um uso mais amplo da moeda japonesa contribua para a estabilização do mercado financeiro regional.

Como primeira das medidas para aumentar o uso da moeda japonesa, a troca direta do iene e do baht tailandês será considerada, de acordo com o plano apresentado na segunda-feira (12) em uma reunião do subcomitê do Conselho sobre Alfândega, Tarifas, Câmbio Internacional e Outras Transações do ministério.

O Japão vai propor a ideia em conversas financeiras com a Tailândia.

A China já estabeleceu um mercado para a troca direta do yuan com as moedas malaia e sul-coreana. Para combater a medida, o Japão precisa surgir com maneiras para aumentar a presença do iene na Ásia.

No momento, o iene e outras moedas asiáticas não são trocadas diretamente porque precisam ser convertidas primeiro para dólar. O processo leva tempo e dinheiro.

O ministério acredita que pedidos para projetos de investimento de infraestrutura que utilizam tecnologias de empresas japonesas aumentarão se a negociação do iene e outras moedas asiáticas for mais simplificada.

Um mercado de troca direta entre o iene outras moedas asiáticas permitiria às empresas continuarem fazendo negócios que usam o iene mesmo se uma escassez de dólar ocorrer nos mercados financeiros internacionais, reduzindo o risco do mercado asiático e de crise econômica.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image