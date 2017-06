Japão: em meio à falta de mão de obra, empresas adotam semana de 4 dias de trabalho

Em razão da grave escassez de mão de obra, várias empresas no Japão têm adotado semanas de trabalho de 4 dias e outras estão considerando a opção em uma tentativa de garantir pessoal ao oferecer maneiras mais diversas de trabalho.

Varejistas e empresas de entrega de encomendas estão liderando o caminho, com uma empresa permitindo aos seus funcionários terem outros trabalhos para ajudar a aumentar suas rendas.

Em uma típica jornada semanal de 4 dias, as pessoas trabalham 10 horas por dia, comparadas a 8 horas diariamente em uma semana de 5 dias. O novo sistema visa dar mais dias de descanso a trabalhadores que precisam cuidar de seus filhos ou outros membros da família.

Empresas que adotaram o sistema de 4 dias de trabalho

A Fast Retailing Co., a operadora da loja de roupas casuais Uniqlo, é uma das empresas que adotou uma semana de 4 dias de trabalho. O sistema é usado por um crescente número de funcionários.

A Sagawa Express Co., começou a recrutar motoristas de meia carreira sob uma semana de 4 dias de trabalho em algumas áreas do Japão.

A Yahoo Japan Corp. lançou uma semana de trabalho de 4 dias em abril, enquanto a Yamato Transport Co., empresa líder na entrega de encomendas, está discutindo se vai adotar tal sistema.

Semanas de 4 dias de trabalho ainda não receberam amplo suporte por parte de círculos de negócios

Contudo, desde janeiro de 2016, empresas que ofereceram a seus funcionários 3 ou mais dias de descanso por semana contaram por meros 5.8% de todas as companhias no Japão, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.

“Não é compatível para locais de trabalho com turnos de trabalho alternados”, disse Tetsuro Tomira, presidente da East Japan Railway Co.

“Funcionários (em nossa empresa) já são ativos em tirar folgas remuneradas. Atualmente não estamos considerando uma semana de 4 dias de trabalho”, disse um representante de uma empresa de segurança.

Sob o sistema de semana de 4 dias de trabalho, os funcionários têm mais dias de descanso, mas o salário é menor devido à redução de hora extra.

A Sagawa Express avalia que motoristas trabalhando em Tóquio sob o novo sistema ganharão cerca de ¥270.000 a ¥360.000 por mês, incluindo pagamentos de hora extra e outros benefícios, menos do que ¥300.000 a ¥430.000 para o pessoal que trabalha 5 dias por semana.

“Atualmente, o sistema de 4 dias de trabalho visa apenas funcionários que têm filhos pequenos ou que cuidam de membros idosos da família, mas a empresa planeja torná-lo disponível para todos os trabalhadores”, disse o presidente da Yahoo Japan Kentaro Kawabe.

Fonte: Japan Times/Jiji Imagem: Bank Image