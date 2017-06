Trabalhadores estrangeiros são muito procurados nos setores imobiliário e do turismo no Japão

Operadoras de hotéis no Japão e empresas do ramo imobiliário estão aumentando suas contratações de trabalhadores estrangeiros em uma tentativa de capitalizar sobre o estrondoso fluxo do turismo e crescente investimento em propriedades por parte de compradores afortunados do exterior.

Rede de hotéis

Liang I-ting, uma atendente taiwanesa, recebe os hóspedes em chinês, japonês e inglês em um hotel do Grupo APA em Ueno (Tóquio), um dos destinos turísticos mais populares da capital.

Após estudar japonês em uma universidade em seu país, a taiwanesa de 36 anos se tornou comissária de bordo em uma empresa aérea local. Em dezembro passado, Liang começou a trabalhar no hotel, considerado popular entre os turistas estrangeiros.

“Gosto do meu trabalho e o salário é bom”, disse ela. “Foi uma decisão correta ter vindo ao Japão”.

A empresa que opera o hotel onde Liang trabalha vem recrutando vários cidadãos chineses e taiwaneses todos os anos em resposta ao crescente número de turistas estrangeiros que vêm ao Japão. O salário que recebem é o mesmo pago a funcionários japoneses.

Setor imobiliário

Nos últimos 3 anos, uma empresa do ramo imobiliário com sede em Tóquio, a Syla Corp., cujas vendas principais são de condomínios para investimento, contratou 1 ou 2 pessoas de Taiwan, China ou Coreia do Sul a cada ano. Essas pessoas são responsáveis por vender condomínios a investidores taiwaneses, chineses e sul-coreanos.

“As condições exigidas por clientes estrangeiros em condomínios japoneses são diferentes daquelas buscadas por clientes nacionais”, disse o presidente da empresa. “Funcionários estrangeiros com diferentes bagagens culturais têm uma vantagem em vender propriedades a potenciais clientes de seus países”.

Com a esperança de que as vendas de seus condomínios aumentem no futuro, a empresa acredita que seus funcionários estrangeiros representarão um papel importante em suas operações de marketing.

Contratação de trabalhadores de países asiáticos

Para ajudar os estrangeiros a conseguirem empregos no Japão, uma agência de contratação, a Neo Carrer Co., lançou em outubro passado um negócio de recursos humanos com a meta de trazer pessoas de países asiáticos. Até abril deste ano, ela apresentou cerca de 500 trabalhadores a cerca de 50 companhias japonesas incluindo empresas no setor varejista e relacionadas ao turismo.

“No futuro planejamos apresentar engenheiros vietnamitas e indianos a empresas de médio porte que estão enfrentando escassez de mão de obra”, disse um representante da firma de recrutamento.

Fonte: Japan Today, Kyodo Imagem: Bank Image