Banco Mundial revisa para cima projeção de crescimento do Japão em 2017

O Banco Mundial informou no domingo (4) que projeta um crescimento de 1,5% no Produto Interno Bruto (PIB) do Japão para 2017, alta de 0.6 pontos percentuais de sua previsão anterior em janeiro.

“O crescimento melhorou em 2017, apoiado por uma recuperação na demanda externa”, disse o Banco Mundial em seu relatório das Perspectivas da Economia Mundial.

“As exportações se fortaleceram, principalmente para produtos relacionados à tecnologia da informação e bens de investimento”, disse o Banco Mundial. O investimento em negócios está ganhando momento”.

O Banco Mundial projetou que a revisão no método de cálculo do governo japonês também ajudará a dar um impulso no PIB do país a médio prazo.

A instituição também disse que o crescimento da economia japonesa poderá diminuir em 2019 devido a um planejado aumento no imposto sobre consumo, dos atuais 8% para 10%.

Fonte: Jiji Imagem: Bank Image