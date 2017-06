Aumento do salário médio mensal no Japão: 275 mil ienes

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar anunciou nesta terça-feira (6) os resultados da pesquisa mensal do emprego, relacionada a abril deste ano.

A pesquisa foi realizada em 33 mil locais empregadores para se chegar à média salarial de abril: 275.321 ienes. Nessa média estão incluídos o salário fixo mensal, acrescidos de bônus e horas extras. A média salarial teve um aumento de 0,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, saindo do percentual negativo depois de 2 meses consecutivos deste ano.

No entanto, o aumento de 0,5% do índice de preços ao consumidor fez com que neutralizasse o aumento do salário médio. O aumento de preço do petróleo acabou empurrando para cima os dos produtos de consumo.

Porém, o governo declarou que há uma expectativa de aumento dos salários e observará as tendências futuras, segundo a NHK.

O nível de pessoas empregadas também aumentou. O Japão contabilizou 34,791 milhões de empregados formais, com aumento de 2,9%. Os trabalhadores part time também aumentaram e somam 14,954 milhões.

Fontes: NHK e Yomiuri Imagem ilustrativa