Lojas de conveniência reduzem preços de produtos

Lojas de conveniência no Japão reduziram os preços de itens de necessidade diária, visando ter melhores condições para competir com supermercados e farmácias que estão atraindo clientes com descontos e outras estratégias de preços.

A líder da indústria de lojas de conveniência, a Seven-Eleven Japan Co., reduziu os preços de 61 itens em meados de abril, seguida pela Lawson Inc. no dia 8 de maio e pela FamilyMart Co. e a Ministop Co. no dia 15 de maio, que baixaram os preços de aproximadamente 30 produtos cada.

Enquanto os consumidores estão economizando cada vez mais, as empresas estão reduzindo os preços principalmente de produtos que têm o preço mais elevado em comparação àqueles vendidos em outros tipos de comércio.

Trazer os consumidores de volta é uma tarefa urgente para os konbinis

A Seven-Eleven, uma unidade da Seven & i Holdings Co. liderou reduções de preços relativamente grandes na medida que abrange todo o ramo, resultando em uma redução média de cerca de 5 por cento nas empresas. Nas revisões dos preços de cotidiano, com base nas condições do mercado e preços de rivais, as lojas de conveniência raramente vão além de 1 por cento.

“Há diferença entre os preços das lojas de conveniência e aqueles buscados pelos consumidores“, disse uma fonte da indústria. “Temos consciência em relação aos supermercados e farmácias (na redução de preços)”.

Trazer os consumidores de volta é uma tarefa urgente para as lojas de conveniência. De acordo com a Associação de Franquias do Japão, o número mensal de clientes que visita konbinis vem caindo desde março do ano passado.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image