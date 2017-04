Pagamentos feitos através de cartões de crédito estão em alta no Japão

O uso de cartão de crédito no Japão está em alta graças à crescente popularidade de lojas na internet e uma ampla variedade de estabelecimentos que aceitam tal opção de pagamento.

Os pagamentos feitos com cartões de crédito aumentaram 8.2% em 2016 em comparação ao ano anterior, totalizando 53.9 trilhões de ienes ($494 bilhões), excedendo os 50 trilhões de ienes pela primeira vez, de acordo com a Associação de Crédito do Consumidor do Japão.

O número de produtos e serviços que podem ser pagos via cartão de crédito também está aumentando

O maior fator por trás do aumento é o crescente mercado e-commerce. Revendedores na Internet como a Amazon e a Rakuten permitem uma variedade de métodos de pagamento como no ato da entrega ou em lojas de conveniência, mas um crescente número de pessoas está usando cartões de crédito para liquidação imediata.

O número de produtos e serviços que podem ser pagos via cartão de crédito também está aumentando. Dentre o crédito garantido pela Credit Saison em 2016, o montante que foi usado para pagar itens relacionados a impostos, como os de veículos, aumentou em 40% em comparação ao ano passado. Gastos médicos pagos com cartão de crédito também tiveram aumento, de 25%. “O número de idosos que pagam as consultas com cartão de crédito em hospitais vem aumentando”, de acordo com a empresa do ramo JCB.

A rede McDonald’s vai garantir que todas as suas lojas possam aceitar a maioria das marcas de cartões de crédito internacionais com início na segunda metade de 2017. A Keihin Kyuko Bus introduziu máquinas de bilhetes que aceitam cartões de crédito no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, no mês de março.

As últimas estatísticas não incluem o Apple Pay, que foi lançado em outubro passado no Japão. Dado que mais métodos de pagamentos estão sendo introduzidos, “o mercado deve continuar expandindo”, prevê a JCB.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image