Mais lojas de conveniência reduzem preços de produtos

As redes Lawson e FamilyMart vão seguir a Seven-Eleven Japan para atrair consumidores preocupados com o orçamento.

As operadoras de lojas de conveniência Lawson e FamilyMart vão reduzir os preços de itens de uso diário no Japão em uma média de 5% a partir de maio, seguindo uma medida similar realizada pela líder do setor Seven-Eleven Japan, enquanto os consumidores estão cada vez mais preocupados com o orçamento.

A Lawson vai reduzir os preços de 29 itens em cerca de 5% no dia 8 de maio. Um detergente para limpeza de banheiro da marca Kao vendido em uma garrafa spray de 400ml custará 293 ienes ao invés de 307 ienes. A empresa reexamina seus preços 2 vezes ao ano desde 2014.

A unidade da FamilyMart Uny Holdings também revisa os preços periodicamente. Ela irá reduzir o preço de 25 itens incluindo detergente e shampoo no dia 15 de maio.

Muitos estabelecimentos estão respondendo aos consumidores preocupados com o orçamento ao reduzir os preços de itens de marca. A Seven-Eleven Japan, unidade da Seven&iHoldings, reduziu os preços de cerca de 60 produtos, incluindo detergente para lavar roupa e produtos de higiene bucal, pela 1ª vez em 8 anos, com uma redução média de 5%.

A rede Aeon reduziu os preços de até 254 itens alimentícios e de uso diário em uma média de cerca de 10% em seus 400 supermercados com início em abril de 2017.

Fonte: Nikkei