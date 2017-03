Primavera poderá ser a temporada de preços altos no Japão neste ano

Nesta primavera, uma onda de aumentos poderá estar nas lojas para os consumidores no Japão, enquanto o comércio está querendo, desesperadamente, passar custos mais altos de materiais, mas o temor de uma reação negativa pode permanecer em suas mãos.

O principal índice de preços no consumidor, que exclui alimentos frescos, aumentou 0.1% em janeiro, ante o ano anterior, segundo dados do governo divulgados na sexta-feira (3). O primeiro ganho em 13 meses foi impulsionado pelos preços da gasolina, que aumentaram 11.2%.

Matérias-primas ficaram mais caras em meio à depreciação do iene e da recuperação nos preços de commodities. “Os preços do petróleo bruto poderão aumentar no futuro e, provavelmente, a gasolina aumentará nesta primavera e depois também”, disse o analista de energia Toshinori Ito.

É provável que os preços mais altos do petróleo bruto tragam contas de eletricidade mais elevadas. Como esperado, grandes empresas do setor realizaram medidas para aumentar as tarifas em fevereiro.

Esses custos extras afetarão ainda mais os consumidores que já estão sentindo o aperto, visto que os preços para alimentos frescos sofreram aumento por 4 meses consecutivos, subindo 8% em janeiro. Com preços mais caros de alimentos deixando menos dinheiro para outras coisas, as pessoas estão cada vez mais criteriosas em relação a gastar.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image