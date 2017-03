Japão: grandes empresários têm a intenção de expandir na contratação de estrangeiros

O mais conceituado jornal econômico do Japão, Nikkei-Nihon Keizai Shinbum, realizou uma pesquisa entre uma centena de grandes empresários para avaliar a aceitação da expansão da contratação de mão de obra estrangeira.

A pesquisa foi realizada entre 15 de fevereiro a 3 de março, dirigida a 140 empresas top do Japão. Foram entrevistados os presidentes ou presidentes dos conselhos dessas empresas.

Dos entrevistados, 50% responderam que querem expandir a contratação de estrangeiros altamente qualificados. Outros 13% responderam que “não queremos nos limitar aos estrangeiros altamente qualificados e queremos expandir para os não qualificados também”.

Assim, o resultado geral da pesquisa indica que mais de 60% dos empresários demonstraram a intenção de aumentar o quadro de pessoal com estrangeiros.

Por que querem expandir

Para os 89 empresários que responderam “quero expandir”, uma das razões mais apontadas foi a “porque enfatizamos a vitalidade da diversidade de produtos”. Desses 89, 84 apresentaram essa resposta, dentre outras, pois o questionário permitia múltiplas escolhas.

“Quando introduzimos recursos humanos de uma nova cultura e uma língua diferente, ocorre a geração da inovação”, explica Takeshi Niinami, CEO da Suntory Holdings. Para ele, isso gera uma grande expectativa para a revitalização da organização.

A segunda resposta mais frequente foi “queremos fortalecer os negócios no exterior”. O responsável pelo RH de uma grande cadeia de restaurantes, com filiais no exterior, o qual recruta e seleciona estudantes estrangeiros, tem motivos para contratá-los. “Desejamos que esses recursos humanos se tornem líderes nos seus países de origem”, explicou.

Por que não querem expandir

Por outro lado, os empresários que responderam “não há necessidade da expansão na aceitação de estrangeiros”, explicam o motivo. “Contratar excelentes recursos humanos estrangeiros é difícil”, responderam. Para eles, no quadro atual, os grandes talentos estão nas empresas concorrentes, sejam dentro do país ou no exterior, os quais são muito requisitados.

Fonte: Nikkei Imagem ilustrativa: http://visa.katsumi-office.com