Farmácias no Japão a caminho de ultrapassar as lojas de departamento em vendas

As vendas em farmácias no Japão estão prestes a ultrapassar aquelas em lojas de departamento neste ano fiscal.

As farmácias vão ter em conta ¥6.49 trilhões ($57.1 bilhões), alta de 5.9% em comparação ao ano fiscal de 2015, de acordo com a Associação do Japão de Redes de Farmácias. As vendas aumentaram por 16 anos consecutivos desde 2000, ano de início da pesquisa.

As vendas em lojas de departamento, provavelmente, vão ter uma queda de 2.9%, totalizando ¥5.97 trilhões, mostram números da indústria.

Para as farmácias, o crescimento das vendas é o mais rápido desde o ano fiscal de 2008. As vendas de produtos médicos poderão ter um aumento de 6.2%, totalizando ¥2.08 trilhões neste ano fiscal. As vendas de cosméticos aumentarão 5.4%, para ¥1.36 trilhões, seguidas por produtos de uso diário, alta de 5.2%, a ¥1.38 trilhões.

Contudo, os medicamentos prescritos são o maior condutor, com as vendas crescendo 9.6%, totalizando ¥784.9 bilhões. Farmácias se viram recebendo 10.7% dos gastos de medicamentos prescritos no ano fiscal de 2016, alta de 7% em comparação ao ano ano fiscal de 2008. A associação vê a participação expandindo a cerca de 50%.

A demanda de turistas estrangeiros também está proporcionando um impulso. As compras feitas por visitantes do exterior mudaram de itens de luxo para cosméticos e produtos de uso diário, facilmente encontrados em farmácias.

As lojas de departamento não só perderam o tráfego de turistas par as farmácias, mas também passam por uma época difícil visto que as vendas de vestuário diminuíram, principalmente roupas femininas, com 15 meses de queda consecutiva até janeiro.

Fonte: Nikkei Imagem: Flickr