Comer em restaurantes pode custar mais caro

Os restaurantes especializados em carne bovina estão com o mesmo problema das pizzarias. A maioria terá que efetuar ou já efetuou ajuste de preços.

Famosa pela qualidade das carnes oferecidas, no restaurante Ikinari Steak, da capital japonesa, o cliente escolhe quantas gramas deseja. Pratos como filé e contrafilé assados na brasa já estão com novos preços. De acordo com a matéria produzida pela ANN, para cada grama da carne assada foi efetuado um ajuste de 0,5 iene. Se o cliente escolher um filé de 250 gramas, pagará 125 ienes a mais.

Até o aumento de preços, um filé de 300 gramas custava 2.550, o que passou para 2.700 ienes. Essa variação de preços é por conta do câmbio da importação. Os restaurantes que trabalham com carne têm sido obrigados a acompanhar essa variação do iene em relação ao dólar.

A matéria mostra também uma pizzaria, cuja massa é feita no local e assada em forno a lenha. O dono do restaurante confessa que tem um usado 2 tipos de azeite de oliva. Um mais em conta para regar a pizza antes de assá-la e outro para depois que sai do forno.

Isso porque o azeite de oliva sofreu um aumento de 10%. Esse óleo foi produzido em menor escala nos locais típicos, desfavorecidos pelas condições meteorológicas. Para servir um prato al ajillo, o qual requer azeite de oliva, o dono do restaurante italiano conta que tem feito uma mistura com óleo de girassol.

Não só os restaurantes mas também o consumidor final irá sentir o aumento desse produto. De acordo com a Nisshin Oillio, uma parte dos azeites será reajustado em 10% a mais.

O governo já anunciou mais um item que sofrerá aumento, por conta do preço de importação: a farinha de trigo. Assim, confeitarias, pizzarias, panificadoras poderão reajustar os preços dos produtos finais. O proprietário da pizzaria entrevistado pela reportagem disse que fará um esforço para não alterar os preços do seu menu.

