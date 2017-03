Aumento nas tarifas do takkyubin da Yamato depois de 27 anos

A Yamato que usa o gato preto como logomarca do serviço de entrega de encomendas, anunciou que considera aumentar as tarifas a partir do outono deste ano, segundo o noticiário da NHK.

Os motivos são dois: aumento considerável de entregas das compras online e falta de motoristas e entregadores. Com isso, a empresa está sendo obrigada a terceirizar seus serviços e mesmo assim não está dando conta da alta demanda.

Yamato revisa horários de entrega

A Yamato também pretende fazer revisão dos horários de entrega. Por exemplo, o horário das 12 às 14 horas deverá ser abolido, para proporcionar o horário de almoço aos motoristas.

Apesar da conveniência para quem recebe a encomenda e chega mais tarde em casa, o horário das 20 às 21 horas tem sobrecarregado os motoristas, segundo a empresa. Ela considera rebaixar a partir das 19 horas para facilitar ao motorista, apesar de saber que se fizer esse tipo de alteração dos horários corre o risco de “fuzai” ou não encontrar o destinatário e ter que voltar outro dia ou em outro horário. Por isso, a análise está sendo feita com cuidado.

Desde 1990 a Yamato não aumenta os preços

As tarifas para entrega das encomendas deverão ter os preços reajustados depois de 27 anos, ou desde 1990, desconsiderando o aumento dos impostos nesse período.

A Yamato anunciou que já entrou em negociação com as grandes empresas que vendem online, para rever as tarifas de entrega dessas encomendas. Uma delas é a Amazon, gigante nas vendas online, segundo notícia publicada no Chunichi.

De acordo com o noticiário da NHK, não é só a Yamato que está enfrentando esse sério problema de falta de mão de obra, especialmente de motoristas e entregadores. As demais do setor sofrem com esse mesmo quadro. A consideração de aumento das tarifas pela Yamato, deverá refletir nas estratégias das empresas que dependem do serviço de entrega das mercadorias ao consumidor final.

