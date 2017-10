Prisão do vietnamita que comprava contas bancárias

O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou a prisão de Nguyen Tung Ngoc, 23 anos, residente em Warabi (Saitama), sob suspeita de comprar contas bancárias. Segundo a polícia, ele confessou que teve participação em vários outros casos.

Ele era “especialista” em comprar contas bancárias dos vietnamitas que se encontram no Japão para estudar ou trabalhar. Anunciava a compra nas redes sociais. Dessa forma obtinha os cartões ou cadernetas das contas bancárias dos compatriotas, desde 2015.

Ele foi preso na segunda-feira (2) por que a polícia já estava de olho. Em fevereiro deste ano, ele teria entregue 20 mil ienes a um outro vietnamita em troca da caderneta e cartão do banco. A polícia viu a ação criminal em frente à ATM da estação de trem Nishi Kawaguchi, em Kawaguchi (Saitama).

Contas bancárias compradas para revenda milionária

A polícia está investigando a rota das contas bancárias adquiridas por ele. Até o momento, sabe-se que essas contas eram revendidas para grupos japoneses de fraude.

As contas eram usadas como destino de remessas financeiras para o Japão, por esses grupos de fraudes especiais.

O vietnamita preso tinha papel central na atividade de compra. Em maio deste ano 4 compatriotas, de 20 a 30 anos, de ambos os sexos, foram presos. Faziam parte do grupo. Mas, no total 15 envolvidos nesse tipo de crime já foram presos.

A polícia estima que esse grupo de vietnamitas já teria revendido 1.800 contas bancárias no período de julho do ano passado a maio deste ano. Com essas vendas teriam levantado um faturamento de 26 milhões de ienes.

Fontes: Sankei, JNN e Jiji Fotos: Flickr e JNN