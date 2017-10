Prisão de quadrilha de colombianos em Tóquio

O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou na quinta-feira (19) a prisão de 3 colombianos. Eles são suspeitos de terem furtado dinheiro e joias de dezenas de residências na região Kanto.

Dos 3 presos, 2 foram identificados como Leonardo Sakamoto Lopez, 48 anos, de nacionalidade colombiana e Fernando Hideki Sakamoto, 35 anos, com nacionalidade japonesa.

Foram algemados por terem entrado numa residência na cidade de Ryugasaki (Ibaraki), de onde furtaram 180 mil ienes em espécie, mais relógio e outros objetos, em 6 deste mês.

Além disso, em Tone-cho (Ibaraki), teriam entrado em uma residência para praticar furto.

Colombianos eram alvo da polícia

Segundo a polícia, os 3 negam as suspeitas de furtos. No entanto, em 2013 a polícia prendeu uma quadrilha de integrantes das Américas do Sul e Central. Nessa ocasião, soube que Lopez era chamado de “mestre” pelos comparsas.

Já o que tem cidadania japonesa, Sakamoto, ao que tudo indica, vem praticando furtos desde 2013. Quando os comparsas eram presos, ele deixava o Japão, viajando para o exterior. Assim, escapava de ser preso. A equipe de investigação calcula que esteja envolvido em dezenas de furtos em residências, quando as pessoas saem e deixam a casa temporariamente sem ninguém.

Fontes: JNN e NNN Fotos: JNN