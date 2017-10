Pins de metal com falsificação de marca levam chineses à prisão

O uso de qualquer logomarca ou logotipo alheio requer autorização especial. É o caso do logotipo Tokyo 2020 e logomarca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a serem realizados na capital japonesa.

A Divisão de Economia e Cotidiano do Departamento de Polícia Metropolitana anunciou a prisão de um casal, nesta terça-feira (24).

O motivo é que em 5 deste mês, os policiais encontraram 27 unidades de pins de metal em posse do casal. Esses são usados como acessórios pelas pessoas do mundo todo, com emblemas, insígnias e logomarcas. Só que os do casal tinham o logotipo Tokyo 2020 e decoração com o personagem Pikachu. Ambos têm marca registrada e não podem ser usados sem a devida licença.

Chineses faziam bico de entrega dos pins

Marido e mulher têm cidadania chinesa e residem em Kawasaki (Kanagawa). O marido, 25 anos, trabalha na construção civil e eles realizavam a remessa desses acessórios.

Os pins estão colocados à venda em leilão online, através da China. O casal teria enviado um conjunto de 2 deles, o qual recebeu lance de 15 mil ienes nesse leilão online.

O casal era terceirizado. Tinha o papel de enviar os acessórios de metal para os clientes do leilão. Segundo a polícia, ganhava 100 ienes por cada remessa efetuada. Marido e mulher já teriam efetuado 212 remessas.

Na residência deles a polícia encontrou outros 1,1 mil pins de metal de diversos tipos.

Os dois chineses admitem o feito. Contaram que os envios ajudavam a manter o sustento deles.

Fontes e fotos: Sankei News e NNN