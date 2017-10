Peruano é acusado por omissão de cadáver pela promotoria de Mie

No final do mês de agosto foi encontrado um cooler box dentro do carro do peruano Fernando Jose Valero Tokuda, 35, na cidade de Yokkaichi (Mie). Dentro da caixa foi encontrado o corpo da enteada Bianca Ayumi Nagatoshi, 6 anos. Ela era a segunda filha da namorada, brasileira, 26 anos, a qual estava grávida e internada.

A Promotoria de Tsu anunciou nesta quarta-feira (11) que Fernando Jose Valero Tokuda, 36, passa a responder como réu no crime de omissão de cadáver. Isso teria ocorrido no período de 20 a 29 de agosto, quando o corpo da menina foi encontrado enrolado em um cobertor, dentro da caixa.

Apesar das provas reunidas pelas autoridades policiais, como suspeito de matar a enteada com lesões na cabeça, os promotores entenderam que “há necessidade de prosseguir na investigação”, em relação à suspeita de assassinato.

Com a disposição pendente entende-se que ainda não foram reunidas provas suficientes, dentro do prazo, para passar da condição de suspeito para acusado.

Fontes: Mainichi e Sankei News