Pai é preso por sacudir filha de 1 mês até a morte

Em Tóquio, um homem foi preso na terça-feira (3) pela suspeita de ter sacudido sua filha de apenas 1 mês até a morte, anunciou o Departamento de Polícia Metropolitano (DPM).

Hayato Chuman, de 40 anos, residente da cidade suburbana de Machida, teria sacudido o corpo de sua filha Hikari violentamente em algum momento após as 23h no dia 13 de janeiro deste ano, deixando-a com sérios ferimentos na cabeça. Chuman teria negado a acusação.

Chuman vivia com sua esposa e a filha Hikari. No momento do incidente, segundo investigadores, a mãe da criança estava tomando banho. Ela chamou o serviço de emergência após notar que o rosto da filha estava pálido.

Hikari deu entrada no hospital com parada cardíaca. Ela faleceu em 22 de março e uma autópsia revelou que a causa da morte foi pneumonia.

Após a morte, o DPM e um centro de proteção à criança receberam um relato do hospital suspeitando de abuso infantil, visto que o corpo da criança apresentou sinais da síndrome do bebê sacudido (SBS), incluindo contusão no cérebro e veias sanguíneas rompidas em seus olhos, segundo o Mainichi. A TBS News divulgou que a criança também sofreu fraturas em 14 costelas.

Investigadores do DPM receberam as opiniões de vários médicos de que Chuman sacudiu a criança com força considerável e então concluiu que a pneumonia foi causada pelo tubo respiratório usado enquanto ela estava em condição de parada cardíaca.

Visto que Chuman é suspeito de sacudir Hikari e fazer com que seu coração parasse, o DPM decidiu prendê-lo sob a acusação de provocar lesão corporal que resultou em morte.

Fonte: Mainichi, TBS News via Tokyo Reporter Imagem: JNN